«Безумно любит семью»: звезда «Сватов» Кравченко рассказала, как хотела соблазнить Добронравова

На съемочной площадке актеры работают уже более десяти лет.

Сериал «Сваты» настолько полюбился зрителям, что его создатели решили радовать их и дальше. Главные роли в нем играют Татьяна Кравченко и Федор Добронравов. На съемочной площадке они вот уже более десяти лет. Естественно, им не раз приписывали роман. И, как оказалось, не зря. Однажды актриса решила соблазнить коллегу, который, к слову, женат.

«Худела, в бассейн ходила, маски на лицо накладывала. Красоткой хотела быть. Но он же женат! И безумно любит свою семью. Он мне сказал: «Ты что? Это просто блажь! Съемки! А у меня семья навсегда!» Погоревала я, погоревала, а потом и отпустило меня», — цитируют Кравченко «Аргументы недели».

Также Татьяна Кравченко отметила, что на съемках «Сватов» просто отдыхает душой. При этом деньги получает хорошие. Купила дочке, которую учит в Англии, квартиру, и сделала там ремонт.

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