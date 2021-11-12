«Танина сваха – бесподобная»: Садальский расхвалил Кравченко и «Ленком» за спектакль «Женитьба»

Актер Станислав Садальский в Instagram рассказал, что впервые за много лет посетил театр «Ленком». Коллега Татьяна Кравченко пригласила посмотреть его спектакль «Женитьба», где она сыграла роль свахи.

«Спектакль давний, идет уже 15-й сезон. Кто помнит, Олег Янковский последний раз вышел на сцену «Ленкома» именно в «Женитьбе». Танина Сваха — бесподобная! Не Фекла, а что-то среднее между Наполеоном и Чаплиным. Гомерически смешная! В любом слове и жесте!» Станислав Садальский

Также Садальский похвалил игру дочери покойного худрука Марка Захарова Александру. Она, по его словам, на сцене ироническая, трагическая и смешная. Станислав подчеркнул, что она умеет держать себя в строгой форме всегда. Как сказал Садальский, это один из лучших спектаклей Москвы.

Напомним, что Татьяна Кравченко и Станислав Садальский вместе репетируют сейчас постановку «Гвоздь сезона». В недалеком будущем они вместе выйдут на сцену.

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