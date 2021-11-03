«В Москву отправилась по профсоюзной путевке»: Садальский показал, как Кравченко выглядела в юности

Как отметил актер, сейчас со звездой «Сватов» он репетирует новый спектакль «Гвоздь сезона».

Актер Станислав Садальский в Instagram показал, как выглядела в молодости звезда «Сватов» Татьяна Кравченко. Сейчас они вместе репетируют в новом спектакле «Гвоздь сезона».

Как отметил Садальский, отчим много лет назад не хотел отпускать из Донецка Кравченко, которая грезила театральным институтом, в Москву. Однако мама юной Татьяны заявила, что сама хотела стать актрисой и готова помочь дочери осуществить ее мечту.

«В Москву отправилась по купленной мамой профсоюзной путевке. Остановилась в гостинице «Турист» на ВДНХ, в номере с десятью кроватями, а утром следующего дня попросила дежурившего возле «отеля» таксиста отвезти в Школу-студию МХАТ». Станислав Садальский

Напомним, что Татьяна Кравченко прославилась по роли Валюхи Будько в народном сериале «Сваты». В ноябре на экраны должна выйти седьмая часть картины, которая станет последней.

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