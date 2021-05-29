«Несите всю мелочь»: Николаева намекнула на свадьбу с Вдовиным, засветив обручальное кольцо

Телеведущая Елена Николаева в Instagram похвасталась красивой фотографией, на которой она запечатлена со своим коллегой Владиславом Завьяловым.

При этом на пальце у нее можно заметить два кольца. Одно, судя по всему, помолвочное, а второе — обручальное. Не исключено, что телеведущая вышла замуж за бизнесмена Игоря Вдовина, бывшего мужа балерины Анастасии Волочковой, с которым живет последние годы.

«Суббота уже просто бормочет: «Дайте поспать. Отоспаться за все будни». Как у вас дела, друзья. Ну их всех до понедельника? Я вот обновляю погоду. Мы сегодня хотим велодень с пикником, но, похоже, будем укрываться в уютных ресторанах и компаниях. А в 12:00 встречаемся в саду Эрмитаж (Москва). Несите всю мелочь — явно же накопилась». Елена Николаева

Напомним, что у Игоря Вдовина и Анастасии Волочковой есть совместная дочь Ариадна. При этом балерина всегда нелестно вспоминает о бывшем муже. Он, как она уверяет, остался ей должен крупную сумму денег.

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