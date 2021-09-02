«Мы так любим этот растущий живот»: Николаева сообщила о скором рождении сына от Вдовина

Телеведущая Елена Николаева в Instagram сообщила, что находится в интересном положении. Причем срок у нее уже достаточно серьезный — 24,5 недели. У звезды скоро родится сын.

«Так меня видит муж. Мы так любим этот растущий живот, что решили его не скрывать. Еще у Игоря есть забавное приложение, которое каждую неделю открывает новые статьи про нашего мальчика. На прошлой он был размером с «кокос». Сейчас это уже «баклажан». Елена Николаева

Как отметила Елена Николаева, ребенок в их семье с бизнесменом Игорем Вдовиным должен появиться предварительно 25 декабря. Как раз в день рождения телеведущей. При этом она заметила, что в декрет уходить не собирается.

Напомним, что Елена Николаева и Игорь Вдовин сыграли свадьбу примерно полгода назад. Ранее предприниматель был мужем балерины Анастасии Волочковой. У них есть совместная дочь Ариадна. Танцовщица до сих пор часто говорит, что бизнесмен после расставания остался должен ей крупную сумму денег.

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