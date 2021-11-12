Еще никогда не была так сексуальна: Волочкова сладко сжала ладонями бедра, изящно выделив свое достоинство

Звезда в последнее время находится в отличной форме.

Анастасия Волочкова в последнее время пребывает в отличной форме, поражая поклонников стройностью, изяществом и рельефностью мышц. А после отпуска в Турции стала просто неподражаемой.

В личном блоге она рассказала, что уже прилетела в Москву после отдыха в Сиде и обнародовала фото, сделанное на море в один из последних дней отдыха.

«Я уже в Москве. А вчера я плавала в этом море! Что вы сделали с погодой? Добрые люди, я так хотела привезти вам солнышко! А привезла только себя. Но я заряжена позитивной энергией! Скучно вам не будет!» — написала балерина в Instagram.

На снимке Анастасия Волочкова запечатлелась на фоне Средиземного моря, красиво сжав свои бедра руками, выделив тонкую талию и гордо подняв аппетитную грудь.

Многие фолловеры заметили, что их любимица стала выглядеть еще более привлекательно и сексуально.

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