Не долго грустил: вдовец Прохор Шаляпин повеселился на очередной свадьбе

В середине лета Прохор Шаляпин блистал на собственной свадьбе в Лас-Вегасе. Он женился на канадской миллионерше Татьяне Дэвис. Но счастье молодоженов было быстротечным. Через несколько дней новоиспеченная жена артиста была госпитализирована с коронавирусом. Спустя почти два месяца она умерла.

После этой трагедии Прохор нашел в себе силы возобновить концертную деятельность. Накануне он отметился во Владивостоке, откуда сразу прибыл на свадьбу давней подруги. Торжество устроила актриса Марина Орлова.

«Он вообще герой. После такого длительного перелета, перемены времени и со всеми этими ситуациями случившимися в его жизни. Но он сказал, что не мог не поддержать друзей в такой день. Гости уговорили его спеть для нас. Он исполнил хит из фильма «Веселые ребята», — рассказала Орлова «Комсомольской правде».

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Добавим, Марина Орлова получила популярность благодаря сериалу «Барвиха». Ее избранником стал актер Георгий Кирьянов, который младшее ее на десять лет.

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