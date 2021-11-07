Шаляпин озвучил сумму услуг ЖКХ, которую вынужден платить в месяц за купленные Дэвис квартиры

По словам музыканта, у него нет денег на ремонт, чтобы затем сдать жилье.

Певец Прохор Шаляпин в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что платит серьезную сумму за квартиры, купленные в Москве его покойной женой Татьяной Дэвис.

«Эти квартиры не имеют отношения к браку и нашему контракту. Я надеюсь, что все будет хорошо. Мне ни от кого ничего не надо. Но и своего мы тоже не отдадим. Квартиры покупались на мое имя, потому что Татьяна — гражданка Канады. Я плачу за них коммунальные платежи. Около шестидесяти тысяч рублей в месяц. Но я пока не могу их сдать. У меня нет денег на ремонт. Я абсолютно бедный человек. Я живу в заводском районе на окраине Москвы. С родителями Татьяны у меня хорошие отношения. Они сейчас в Лас-Вегасе». Прохор Шаляпин

Как отметил Шаляпин, он не намерен бороться за наследство Дэвис. «Хотя все юристы и адвокаты мне говорят, что я имею право. Брачный договор был очень объемным. Я его не читал», — сказал Шаляпин.

Напомним, что полтора года назад Татьяна Дэвис купила в Москве четыре квартиры. После ее смерти они, скорее всего, достанутся Шаляпину.

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