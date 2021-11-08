«Я бедный человек»: Шаляпин не может сделать ремонт в квартирах, которые достались от миллионерши

Прохор Шаляпин и миллионерша из Канады Татьяна Дэвис стали мужем и женой 31 июля. Спустя несколько дней она заболела, а в конце сентября умерла. Пара подписывала брачный договор, однако, как признался Прохор, он его практически не читал. На наследство певец претендовать не собирается.

Еще до заключения брака Дэвис купила четыре квартиры в Москве, которые оформила на Шаляпина, так как сама являлась гражданкой Канады. Прохор является фактическим хозяином недвижимости, однако сдать в аренду ее не может.

«Я не могу их сдать пока, потому что у меня нет денег на ремонт. Я абсолютно бедный человек, у меня ничего особо нету, я живу в рабоче-крестьянском, заводском районе на окраине Москвы», — сказал Шаляпин в эфире программы «Однажды…» на НТВ.

Добавим, ранее Прохор отмечал, что только за комуслуги платит по 60 тысяч рублей в месяц.

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