«Приходят кадриться»: Прохор Шаляпин рассказал о личной жизни после смерти жены

Прохор Шаляпин известен тем, что выбирает в жены спутниц старше себя. Предыдущий брак артиста с Ларисой Копенкиной, которая была старше его почти на 30 лет, завершился через два года. Минувшим летом Прохор женился на канадской миллионерше Татьяне Дэвис, которая тоже была старше. В конце сентября он стал вдовцом.

«Приезжаешь на концерт, приходят кадриться к тебе женщины и за 80. Дошло до того, что многие пожилые дамы подходят ко мне с надеждой, с огоньком в глазах, — рассказал Шаляпин в программе «Однажды…» на НТВ.

Добавим, что после смерти жены Шаляпин посвятил ей песню. Артист в трауре, но поспешил возобновить концертную деятельность.

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