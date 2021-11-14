«Наболтались, насмеялись»: Орбакайте в косухе оверсайз повеселилась в компании Лисовца

Певица провела время со стилистом. Они катались на машине по столице.

Кристина Орбакайте уже давно стала звездой. Она гастролирует не только в России, но и других странах. При этом певица живет в США, где у нее есть дом и квартира, но каждый год она приезжает на родину.

Артистка снимается в кино, играет в театре и дает концерты. При этом она бывает в гостях у своей мамы Аллы Пугачевой и наряжается на вечеринок. Недавно звезда увиделась с сыном Дени.

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Так как этой осенью Кристина много времени проводит в Москве. После череды выступлений в театре она смогла встретиться с другом Владиславом Лисовцом. Они покатались на автомобиле. Певица принесла в подарок свои новые духи. Она предстала в белом свитере и косухе оверсайз черного цвета. Артистка заплела волосы в косички. Орбакайте много смеялась и даже танцевала со стилистом.

«Наболтались, насмеялись и даже кое-что задумали», — отметила она.

Поклонники одарили Кристину комплиментами. Многие с трудом поверили, что ей 50 лет. «Копия Примадонны», «Самые красивые и классные!», «Круто выглядите», «Кристина прям совсем девочка!», «Какая она крутая! А выглядит моложе многих сверстниц», «Дочка Аллы только хорошеет», «Стильная! Ну как можно не любоваться», «Крепкая дружба у вас», — прокомментировали пост подписчики.

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