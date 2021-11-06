Эффектная и хрупкая: Орбакайте в струящемся платье плиссе и на шпильках вышла на сцену в Кремле

Певица в наряде с изюминкой выступила на публике.

Кристина Орбакайте является популярной певицей. Она также снимается в кино и играет в театре. Дочка Аллы Пугачевой обычно живет на две страны. Она регулярно ездит в США, где учится ее дочка Клавдия, но недавно певица снова приехала в Москву.

Она успевает посещать разные мероприятия от фотосессий до съемок. Каждый раз артистка тщательно подбирает себе образы.

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Недавно Кристина в парике отметилась на съемках сериала. А также она предстала на шоу «Что? Где? Когда?» в броском образе. Также певица приняла участие в концерте «Век любви», посвященный 100-летию композитора Арно Бабаджаняна в Кремле.

На сцену артистка вышла в струящемся платье плиссе с эффектом мерцания. Наряд с кейпом, переходящим в рукава, эффектно взмывал в воздух. Туфли-лодочки на шпильке дополнили ее лук.

Многие поклонники восхитились тем, как выглядит 50-летняя певица. Она получила массу комплиментов. «Как мы вас любим, Кристиночка! Всего вам самого светлого и доброго!», «Перелетная птица», «Икона стиля», «Звезду видно сразу», «Какая вы стройная и красивая», «Просто очаровательная», «Кристина, вы само обаяние», «Какое сногсшибательное платье», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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