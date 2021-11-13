Поддерживает во всем: Орбакайте в пудровой блузке запечатлелась с повзрослевшим сыном Дени

Кристина Орбакайте обычно живет на две страны. Ее муж Михаил Земцов ведет много дел в США. У пары там есть дома и квартира. Более того, в Нью-Йорке ходит в школу дочка певицы Клавдия. Но в этом году артистка много времени проводит в Москве. Она участвует в спектаклях, посещает вечеринки и снимается в кино.

Примечательно, что звезда поддерживала старшего сына Никиту Преснякова, который теперь играет в театре. А теперь она поддержала второго сына Дени.

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Наследника Кристина родила в браке с бизнесменом Русланом Байсаровым. Он пошел по стопам отца и тоже занимается своим бизнесом. На этот раз Дени организовал иммерсивный спектакль/бал.

О событии, которое скоро произойдет, он рассказал вместе с мамой. Артистка предстала в пудровой блузке. Орбакайте рассказала, что постановка будет показана в большом особняке со множеством комнат, а потом состоится вечеринка.

Поклонники восхитились тем, как возмужал сын звезды. Многие также отметили, что он стал очень высоким. «Ох, какая вы красивая», «Дени стал таким взрослым, высоким и умным», «Это круто! У Дени прекрасные идеи», «Такие классные», «Кристина прекрасная мама», «Словно брат с сестрой! Это же надо так молодо выглядеть», «У вас очень красивые дети», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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