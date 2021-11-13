Сама утонченность: Орбакайте в кардигане на молнии и брюках с высокой посадкой встретила Жасмин

Кристина Орбакайте в этом году почти не покидала Россию. Она не только отпраздновала свой юбилей, но и возобновила гастроли. Все лето артистка ездила с концертами. Она также снова снимается в кино.

Дочка Аллы Пугачевой бывает в гостях у родных, а также на вечеринках. Каждый раз она облачается в новые наряды. Звезда любит наряжаться, а ее вкусом восхищается даже мама.

На днях в Москве состоялись спектакли «Двое на качелях», в которых Орбакайте играет с Кириллом Сафоновым. Примечательно, что на сцене она представала в мини-платье. А вот за кулисами ее встретили подруги Жасмин и Алена Костина. На этот раз певица уже была в кардигане с молнией. Наряд дополнили брюки с высокой посадкой. Она подчеркнула ее тонкую талию. Кристина также сделала прическу с челкой.

«Драматический талант Кристины в этой пьесе раскрылся на все 100, спасибо тебе за удовольствие, дорогая! В первом акте было, над чем посмеяться, и я уже надеялась на хэппи энд, но во втором стало ясно, что счастливого финала не будет. Очень грустная история о любви и выборе, я даже не сдержала слез», — поделилась Жасмин.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Орбакайте без страз и роскошных нарядов. «Захватывающий сюжет, Кристина в любом амплуа великолепна», «Ничего себе, какая она красотка стала», «Она вообще не стареет Красотка та еще», «Все замечательные», «Шикарное выступление», «Кристина там просто великолепна», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.