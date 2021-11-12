«Реклама стоит дороже в разы»: Муцениеце призналась, сколько зарабатывает после развода с Прилучным

В прошлом году Агата Муцениеце разошлась с Павлом Прилучным. Актриса воспитывает двух детей – сына Тимофея и дочь Мию. Спустя год ей наконец-то удалось найти общий язык с бывшим мужем, который принимает активное участие в жизни детей.

В YouTube-шоу Иды Галич «Есть вопросики» Агата рассказала о своем дневном заработке.

«Съемочный день стоит дешевле, чем реклама. Актерская ставка – 100 тысяч рублей в день. А реклама в инстаграме стоит дороже в разы. Но я так люблю кино, что если бы мне пришлось выбирать, я бы выбрала кино», — призналась Муцениеце.

Добавим, что Агата стала участницей нового сезона «Ледникового периода». На льду актриса появляется вместе с Александром Энбертом.

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