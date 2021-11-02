«Они ушли от нас навсегда»: Машков рассказал, чем отличается российское кино от голливудского

Владимир Машков получил огромную популярность после выхода фильма «Вор». Картину номинировали на премию «Оскар», и только пара голосов, по словам актера, не дали получить награду.

«Но зато после этого посыпались предложения из Голливуда, я поехал, не понимал ни одного слова по-английски, много снимался», — рассказал он.

Российское кино, по мнению Машкова, серьезно отстает от американского кинематографа.

«Это небо и земля. Конечно, у нас уже много появилось хороших операторов, техника дорогая и рисовать начинают. Но технически они ушли надолго, а может, навсегда», — подытожил актер.

Напомним, в 2011 году Владимир Машков сыграл в фильме «Миссия невыполнима 4: протокол фантом». Его герой, российский спецагент Сидоров, по сюжету преследует героя Тома Круза Итана Ханта.

Машков купил в Лос-Анджелесе недвижимость, чтобы быть поближе к «фабрике грез», ведь ему нередко предлагают небольшие роли в западных боевиках.

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