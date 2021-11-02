Машков разнервничался из-за вопроса про роман Табакова и Прокловой

Владимир Машков дал большое интервью блогеру Надежде Стрелец. Актера спросили, слышал ли он что-нибудь про роман Олега Табакова и Елены Прокловой. Артист заметно разнервничался. Было видно, что тема ему неприятна.

«Я ничего не слышал про их роман. Я понятия не имею, о чем вы говорите», — резко отрезал Машков и закрыл тему.

Напомним, весной этого года Елена Проклова в шоу «Секрет на миллион» призналась, что в возрасте 15 лет стала жертвой сексуальных домогательств со стороны известного актера. И хоть сама актриса отказалась оглашать имя этого человека, поклонники уверены, что им мог быть Олег Табаков.

Дело в том, что несколько лет назад Проклова рассказывала, что встречалась с Табаковым как раз в том же возрасте. По ее словам, актер ухаживал за ней и даже приезжал просить благословения у родственников.

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