Владимир Машков рассказал, какие ему нравятся женщины

Актер Владимир Машков очень редко ходит на интервью, а о его личной жизни почти ничего не известно. Блогер Надежда Стрелец спросила, какие женщины нравятся актеру. Артист перечислил качества, которыми, по его мнению, должна обладать каждая.

«Женственность, теплота, эмоциональность, чувственность, юмор. Они должны понимать иногда больше, чем ты сам», — отметил Машков.

Напомним, Машков был женат четыре раза. В первом браке с Еленой Шевченко у них родилась дочь Маша, которая сейчас является известной актрисой. Это та самая Мария Тропинкина из «Не родись красивой».

Затем был брак с Еленой Хованской. Третий союз Машков заключил с дизайнером одежды Ксенией Терентьевой. Сейчас он состоит в отношениях с четвертой супругой — Оксаной Шелест, которая на 14 лет младше артиста.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.