«Меня это выстегнуло»: Стас Ярушин сформулировал свое отношение к поцелую Дениса Дорохова с мужчиной в шоу «Игра»

Бывший игрок КВН Станислав Ярушин признался, что после выступления команды у него осталось неприятное послевкусие.

Шоу «Игра» на ТНТ приостановили из-за эпидемии с коронавирусом, а некоторые эксцентричные шутки проекта до сих пор активно обсуждаются общественностью.

Так, всех очень зацепил эпизод, который показали экс-игроки команды КВН из города Камызяк, а именно, момент поцелуя Дениса Дорохова, изображавшего женщину, с мужчиной.

«Когда я написал своему другу Антону Морозенко, что меня это немножко выстегнуло, он ответил мне: «Не будь ханжой», — поделился Стас Ярушин во время YouTube-шоу «Алена, блин!». — Но я честно сказал, что мне немножко не понравилась эта история. Я понимаю, что это было сделано для хайпа. Об этом все говорят. Почему нет. Я спокойно к этому отношусь. Но мне было неприятно».

Стас Ярушин рассказал, что за сутки до выхода программы «Игра» в эфир он вместе с Денисом Дороховым был в Нижнем Новгороде, где встречался с детьми, мечтающими сниматься и снимать кино.

«А на следующий день вот такая история. Короче, с точки зрения актерской подачи, я отношусь нормально. Такая классная ровная игра, но неприятное послевкусие осталось», — сформулировал Стас Ярушин.

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