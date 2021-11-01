Такая «Игра»: после поцелуя с мужчиной Денис Дорохов появился на сцене без одежды

В новом шоу «Игра», которое недавно стартовало на ТНТ, комики борются за главный приз – 30 млн рублей. Похоже, что «Казымяки» решили выиграть его во что бы то ни стало. В один из моментов выступления команды Денис Дорохов выбежал на сцену абсолютно голый.

«Дайте мне рубашку, брюки, носки, трусы и ботинки. Дайте мне шанс ворваться в этот мир! Дайте мне трусы и я переверну этот мир! Что за люди такие, вам плевать, что я за человек, какой у меня ум, что я хочу сказать этому миру, что я могу дать этому миру, пока не надену эти сраные трусы! Мне даже сраные подойдут, дай пожалуйста», — эмоционально кричал 34-летний артист в рамках своей роли безумца.

Напомним, ранее в рамках шоу Дорохов уже шокировал публику. На сцене он слился в поцелуе с другим участником команды.

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