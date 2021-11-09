«Всемирный день урбанизма»: Дорохов вслед за Мусагалиевым вспомнил о другом празднике в день 60-летия КВН

Как отметил шоумен, без этого праздника никто бы никогда не узнал, к примеру, город Камызяк.

Шоумен Денис Дорохов в Instagram, в день, когда программе КВН исполнилось 60 лет, вдруг неожиданно вспомнил о Всемирном дне урбанизма.

«Праздник, предложенный в 1949 году профессором Университета Буэнос-Айреса Карлосом Марией делла Паолера, выпускником Института урбанизма в Париже, для развития общественного и профессионального интереса к планированию городов. Отмечается ежегодно 8 ноября более чем в 30 странах на четырех континентах». Денис Дорохов

Как отметил Денис Дорохов, без этого праздника никто и никогда не узнал, что Камызяк — это город. Данный населенный пункт находится в Астраханской области.

Ранее другой шоумен Азамат Мусагалиев поздравил всех пользователей с праздником рентгенолога. При этом поздравлений КВН не последовало.

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