«Не забываем про скидку»: Байсаров озвучил цены на свой иммерсивный спектакль

Младший сын певицы и актрисы Кристины Орбакайте Дени Байсаров в сторис Instagram озвучил цены на свой иммерсивный спектакль.
«Не забываем про скидку в 30 % до воскресенья».
Отметим, что изначальная цена спектакля 15 тысяч рублей. Благодаря скидке от Дени Байсарова попасть на него можно будет за 10 тысяч 500 рублей.
Напомним, что иммерсивный спектакль состоится 20 ноября в особняке Леман. Это старинное здание в центре Москвы по адресу переулок Гранатовый, 7.
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