«Не забываем про скидку»: Байсаров озвучил цены на свой иммерсивный спектакль

Младший сын певицы и актрисы Кристины Орбакайте Дени Байсаров в сторис Instagram озвучил цены на свой иммерсивный спектакль.

«Не забываем про скидку в 30 % до воскресенья». Дени Байсаров

Отметим, что изначальная цена спектакля 15 тысяч рублей. Благодаря скидке от Дени Байсарова попасть на него можно будет за 10 тысяч 500 рублей.

Напомним, что иммерсивный спектакль состоится 20 ноября в особняке Леман. Это старинное здание в центре Москвы по адресу переулок Гранатовый, 7.

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