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«Не забываем про скидку»: Байсаров озвучил цены на свой иммерсивный спектакль

Представление состоится 20 ноября.

«Не забываем про скидку»: Байсаров озвучил цены на свой иммерсивный спектакль
Дени Байсаров. Фото: Globallookpress.com

Младший сын певицы и актрисы Кристины Орбакайте Дени Байсаров в сторис Instagram озвучил цены на свой иммерсивный спектакль.

Цены на спектакль Дени Байсарова
Цены на спектакль Дени Байсарова. Фото: instagram.com/dennyartview/

«Не забываем про скидку в 30 % до воскресенья».

Дени Байсаров

Отметим, что изначальная цена спектакля 15 тысяч рублей. Благодаря скидке от Дени Байсарова попасть на него можно будет за 10 тысяч 500 рублей.

Напомним, что иммерсивный спектакль состоится 20 ноября в особняке Леман. Это старинное здание в центре Москвы по адресу переулок Гранатовый, 7.

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Дени БайсаровДени Байсаров последние новостиКристина ОрбакайтеМоскваОсобняк Леман