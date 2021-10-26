Тихий ужин в Грязи: Лиза Галкина с аппетитом хрустела огурцом, а Дени Байсаров пел а капелла

Дети Примадонны были рады тому, что к ним в гости приехал Дени Байсаров.

На одной из фанатских страничек шоумена Максима Галкина появились памятные кадры, на которых запечатлен внуки Аллы Пугачевой — Дени Байсаров. Судя по всему, юноша приехал навестить свою именитую бабушку и заодно повидаться с восьмилетними двойняшками Гарри и Лизой. Муж Примадонны подловил, как сын Кристины Орбакайте развлекал детей за ужином на кухне в деревне Грязь.

Все старались подпевать Дени Байсарову, который исполнял одну из популярных мелодий а капелла. Лиза тем временем болтала под столом ножками и с аппетитом хрустела свежим огурчиком с грядки. Ну а Гарри с Клавой угощались сытным вторым блюдом.

В одном из интервью Никита Пресняков признался, что двойняшки очень привязаны к его младшему брату. И даже иногда путают его с Дени. К тому же, Гарри и Лиза не догадываются, кем на самом деле им приходится старший внук Примадонны. Взрослые пока не хотят путать такими сведениями детей.

«Ну какая милота», «А Дени-то талант! В пору на сцене петь», «Такие дружные, классные! Приятно смотреть», «Ого! Веселая компашка», «Какие вы суперские», — пишут фолловеры.

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