«Прикольные выходные получились»: Дени Байсаров подвергся шантажу от школьника из Турции

Как отметил младший сын Кристины Орбакайте, он хотел всего лишь посмотреть, что пишут ему подписчики.

Младший сын певицы Кристины Орбакайте Дени Байсаров в Instagram сообщил, что его аккаунт в Сети взломали. Ему стоило немалых усилий вернуть его себе.

«Мораль всей басни такова – не кликайте на ссылочки друзья. Кликнул я, и меня взломали. Хотел посмотреть, что вы мне там пишите. В итоге все выходные я провел, общаясь с каким-то турком. Чувак со школы какой-то». Дени Байсаров

Как отметил Дени Байсаров, молодой человек из Турции оказался хорошим хакером. «Молодец, чувак. Мне пришлось находить друзей, которые работают в Фейсбуке. Немного пошантажировали меня, но в итоге прикольные выходные получились», — заметил Дени Байсаров.

Напомним, что Кристина Орбакайте родила сына от бизнесмена чеченского происхождения Руслана Байсарова. Они расстались через несколько лет после рождения Дени.

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