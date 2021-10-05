С мамой Кристиной одно лицо! Как сейчас выглядит 23-летний красавец-блондин Дени Байсаров

Кристина Орбакайте — многодетная мама. У нее есть старший сын Никита от музыканта Владимира Преснякова — младшего, младший сын Дени появился в отношениях с бизнесменом Русланом Байсаровым, от предпринимателя Михаила Земцова певица родила дочку Клаву, ей девять лет. Старшие наследники певицы уже давно живут самостоятельно. Никита вместе с женой Аленой Красновой обосновался в Москве, они поселились в квартире, которую им на свадьбу подарила Алла Пугачева. Дени не так давно окончил элитный ВУЗ. Ну а Клавдия остается на попечении звездной мамы.

На личной страничке в Instagram Кристина Орбакайте иногда делится снимками с сыном Дени. Как пишут многие поклонники, внук Примадонны с мамой одно лицо. От нее Байсаров унаследовал светлый оттенок волос и глаз. Будучи блондином с миловидной внешностью внук Аллы Пугачевой мог бы построить головокружительную карьеру в модельном бизнесе или в кино. Но от творческой стези он отказался. Зато старший брат Дени — Никита Пресняков основал свою группу Multiverse, юноша снимается в кино и принимает участие в различных ТВ-проектах.

В эксклюзивном интервью сайту Teleprogramma.pro певица рассказала, как внуки Примадонны учились в школе. Оказывается, будучи ребенком Дени мало интересовался уроками. Но зато в старших классах сын Кристины Орбакайте стал отличником.

«Как мне кажется, иногда желание учиться приходит несколько позже — мы все разные, и у каждого своя история. Кто-то с первых классов рвется в бой, а впоследствии немного остывает в стремлении узнавать, изучать новое, а некоторые, наоборот, начинают немного с неохотой, а потом их увлекает учебный процесс. Никита — это первый вариант: маленькому ему было очень интересно, а потом уже, с возрастом, он любил только определенные предметы. А Дени — наоборот! К выпускным классам стал круглым отличником и окончил школу со всевозможными почестями. А какой путь выберет Клавдия — посмотрим», — отметила певица.

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