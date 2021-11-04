«800 метров до моря»: Макеева рассказала, почему перебралась в Турцию

На днях стало известно, что Анастасия Макеева и Роман Мальков приобрели квартиру в Турции. Как призналась актриса, покупка была сделана еще прошлой осенью. Анастасия долго выбирала между Болгарией, Кипром, Испанией, Италией и даже Индией. В итоге остановилась на Аланье. Об этом она рассказала в своем YouTube-канале.

«800 метров до моря, 11 минут пешком», — отметила Макеева.

В двухэтажной квартире есть гостиная, две спальни, рабочий кабинет и детская комната, а также большая терраса, где растут лимоны и мандарины. Стоимость такой недвижимости Анастасия пока не озвучила.

Также Макеева призналась, что планирует заниматься строительным бизнесом, а своих подписчиков призывает обратить внимание на курортное местечко.

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