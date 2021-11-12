Грудь – просто ням: жена Цекало бесстыдно скинула одежду и вожделенно запечатлелась топлес

Художница Дарина Эрвин не страдает комплексами и любит демонстрировать свое роскошное тело.

Продюсер и артист Александр Цекало безумно влюблен в свою четвертую жену, художницу Дарину Эрвин. Из-за восточной красотки ему даже пришлось уволиться из популярного шоу «Прожекторперисхилтон».

Коллеги тогда не приняли его выбор, поэтому он решил распрощаться с проектом. Кроме того, это все равно пришлось бы сделать, потому что он улетел вслед за любимой женщиной жить в Америку.

Цекало разница в возрасте в 30 лет совсем не смущает. Долгое время он жил с Дариной Эрвин в гражданском браке, а официально оформили отношения в начале 2019-го.

Впрочем, взирая на фотографии аппетитного тела художницы, понять шоумена можно. Ее фигура выглядит так, будто ее искусно лепил какой-то художник.

В личном блоге Дарина любит блеснуть своими прелестями в бикини, секси-нарядах, а то и вовсе без них. Вот и на этот раз брюнетка решила показать себя людям топлес, лишь прикрыв грудь рукой. Что ж, такую красоту действительно вряд ли стоит скрывать от публики!

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