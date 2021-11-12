Карнавал аппетитно обтянула офисной блузой грудь и все-таки раскрыла секретик под подолом

Валя Карнавал накануне отметила свое 20-летие. На день рождения звезда Интернета надела все черное, выбрав шелковую офисную блузу и мини-юбку по фигуре.

Несмотря на строгость блузы, ей удалось блеснуть эротизмом перед поклонниками. В личном блоге тиктокерша показала секси-танцы в этом облачении, во время которых шелк еле выдерживал напор ее пышной аппетитной груди.

Кроме того, в какой-то момент Валя Карнавал раскрыла подол блузы, засветив обнаженный животик и сверкнув бельем.

Отметим, что Валя Карнавал стала первым TikTok-блогером в России, который получил миллион лайков. Она при этом не делает ничего особенного — просто позирует перед камерой, демонстрируя свою красоту и сексуальность.

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