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Как все миниатюрно и интимно: Волочкова воздушно показала мини-трусики, позируя на ветру

Звезда запечатлелась в купальнике на яхте.

Как все миниатюрно и интимно: Волочкова воздушно показала мини-трусики, позируя на ветру
Анастасия Волочкова. Фото: Global look press

Анастасия Волочкова поделилась с фолловерами секси-снимком в мини-бикини. Звезда предстала в Турции на яхте, накинув на купальный костюм тунику.

Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art/

Ветер красиво подхватил легкую ткань, которая взлетела вверх и обнажила точеные формы балерины. Анастасия Волочкова в последнее время выглядит превосходно, демонстрируя подтянутое и стройное тело.

В личном блоге артистка рассказала, что даже в отпуске не забывала про диету и предпочитала питаться своими любимыми салатными листьями. Сейчас Волочкова уже попрощалась с гостеприимным курортом Сиде и отправилась домой в Москву.

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