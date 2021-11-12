Как все миниатюрно и интимно: Волочкова воздушно показала мини-трусики, позируя на ветру

Анастасия Волочкова поделилась с фолловерами секси-снимком в мини-бикини. Звезда предстала в Турции на яхте, накинув на купальный костюм тунику.
Ветер красиво подхватил легкую ткань, которая взлетела вверх и обнажила точеные формы балерины. Анастасия Волочкова в последнее время выглядит превосходно, демонстрируя подтянутое и стройное тело.
В личном блоге артистка рассказала, что даже в отпуске не забывала про диету и предпочитала питаться своими любимыми салатными листьями. Сейчас Волочкова уже попрощалась с гостеприимным курортом Сиде и отправилась домой в Москву.
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