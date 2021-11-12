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«У нас все непринужденно»: Максим Галкин в белой рубашке с черной бабочкой показал закулисье шоу «Лучше всех!»

Телеведущий Максим Галкин поделился забавными кадрами, на которых засветил своих коллег по проекту.

«У нас все непринужденно»: Максим Галкин в белой рубашке с черной бабочкой показал закулисье шоу «Лучше всех!»
Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Шоумен Максим Галкин несколько лет подряд является бессменным ведущим популярного шоу Первого канала «Лучше всех!».

За время существования проекта телезрители познакомились не с одной сотней потрясающе талантливых и одаренных детей со всей страны.

Съемки очередного выпуска программы состоялись, судя по всему, в эту пятницу, двенадцатого ноября.

Максим Галкин поделился в сторис микроблога забавным видео, которое снял за кулисами «Лучше всех!». В ролике он показал своих коллег по проекту. Сначала они сделали вид, что отказываются подыгрывать телеведущему.

«Вот! Съемки! Ну, подождите, я же сделал вид, что у нас все непринужденно… Съемки «Лучше всех» в разгаре! Веселый коллектив», — показал Максим Галкин коллег.

«Господь послал нам такого ведущего», — сказал кто-то из компании.

«Господи, как бальзам на душу. Три часа репетировали…» — выдохнул Максим Галкин.

«Ты самый лучший», — попыталась исправить ситуацию одна из сотрудниц.

«Раньше надо было! Ну, хорошо. Пойду, а то ребенок ждет», — сказал Максим Галкин и удалился на сцену.

Стоит отметить, что в кадре шоумен предстал в весьма элегантном образе — в белой рубашке с черной бабочкой.

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