«У нас все непринужденно»: Максим Галкин в белой рубашке с черной бабочкой показал закулисье шоу «Лучше всех!»

Телеведущий Максим Галкин поделился забавными кадрами, на которых засветил своих коллег по проекту.

Шоумен Максим Галкин несколько лет подряд является бессменным ведущим популярного шоу Первого канала «Лучше всех!».

За время существования проекта телезрители познакомились не с одной сотней потрясающе талантливых и одаренных детей со всей страны.

Съемки очередного выпуска программы состоялись, судя по всему, в эту пятницу, двенадцатого ноября.

Максим Галкин поделился в сторис микроблога забавным видео, которое снял за кулисами «Лучше всех!». В ролике он показал своих коллег по проекту. Сначала они сделали вид, что отказываются подыгрывать телеведущему.

«Вот! Съемки! Ну, подождите, я же сделал вид, что у нас все непринужденно… Съемки «Лучше всех» в разгаре! Веселый коллектив», — показал Максим Галкин коллег. «Господь послал нам такого ведущего», — сказал кто-то из компании. «Господи, как бальзам на душу. Три часа репетировали…» — выдохнул Максим Галкин.

«Ты самый лучший», — попыталась исправить ситуацию одна из сотрудниц. «Раньше надо было! Ну, хорошо. Пойду, а то ребенок ждет», — сказал Максим Галкин и удалился на сцену.

Стоит отметить, что в кадре шоумен предстал в весьма элегантном образе — в белой рубашке с черной бабочкой.

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