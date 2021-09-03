Галустян против юного борца: чем удивит новый сезон «Лучше всех!»

Шоу о талантливых детях «Лучше всех!» возвращается в эфир Первого канала. Создатели передачи уже рассказали о некоторых юных дарованиях, которые будут поражать Максима Галкина в новых выпусках.

Так гостьей студии станет 7-летняя блогер Рамина из Казахстана. Девочка прославилась в Сети своими взрослыми рассуждениями о тяжелой замужней доле. Но на шоу она придет блеснуть кулинарными навыками: приготовит на сцене самсу и накормит ею ведущего.

Еще один герой — 9-летний Семен Каштанов из Воронежа. Он виртуозно играет на пианино и отлично поет. У паренька любопытная история: до трех лет он почти не разговаривал, лишь мычал в такт музыке. Потом мальчика отвели в вокальную студию, после чего он заговорил и запел одновременно. Правда, детские песни Семену никогда не нравились, в свои годы он может похвастаться весьма взрослым репертуаром.

Поразил Галкина и юный путешественник Миша Владимиров. С двух лет папа берет его в походы. В четыре паренек уже поднялся на гору Бештау и покорил не один перевал. Поставить палатку и развести костер под проливным дождем для мальчика — плевое дело.

А еще зрителей ждет яростный поединок. Шестилетний Ахмад Хизроев из Буйнакска сразится на сцене с Михаилом Галустяном. Недавно мальчик начал увлекаться грэпплингом (борцовская дисциплина, совмещающая технику всех единоборств) и пока силен только в теории, но с ее помощью у него есть шанс одолеть взрослого артиста.

Смотрите шоу «Лучше всех!» на Первом канале — по воскресеньям в 19:25.

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