«Макароны и соус песто»: Лиза Галкина в красном платьице с воротничком «Клодин» похозяйничала на кухне замка

Телеведущий Максим Галкин поделился в микроблоге забавными кадрами, на которых запечатлел дочку Лизу и сына Гарри во время кулинарного поединка на кухне замка деревни Грязь.
Восьмилетние наследники звездного семейства с удовольствием приняли участие в соревновании, которое устроил для них папа Максим Галкин.
«Сегодня я между вами устрою кулинарное состязание. В основе будут томаты черри», — объявил Гарри и Лизе Максим Галкин.
«У тебя какой будет салат?» — спросил шоумен у дочери.
«Макароны и соус песто, — ответила та.
Гарри Галкин приготовил салат с более сложными ингредиентами. В его блюде, помимо черри, лимон, руккола, лук и оливковое масло.
Лиза Галкина «колдовала» над своим блюдом в ярком красном платьице с модным воротничком «Клодин», а ее брат для работы на кухне нарядился в белую футболку, поверх которой надел рубашку лесоруба в черно-желтую клетку.
Максим Галкин попробовал салаты, приготовленные Гарри и Лизой, и пришел к выводу, что они оба одинаково вкусны.
«Дети решили приготовить блюда, а я согласился быть главным дегустатором. Что я могу сказать: выбрать было невозможно, ведь у обоих получилось настолько вкусно, пальчики оближешь», — признался Максим Галкин в микроблоге.
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