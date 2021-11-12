Как одеться на новогодний корпоратив
Видео
Готовимся к Новому году: расхламление квартиры без страданий
Видео

Вписался в интерьер: Галкин в водолазке песочного оттенка и темно-синих джинсах снял пробу с блюд на кухне замка

Телеведущий Максим Галкин продегустировал салаты, приготовленные близнецами Гарри и Лизой.

Вписался в интерьер: Галкин в водолазке песочного оттенка и темно-синих джинсах снял пробу с блюд на кухне замка
Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Популярный телеведущий и шоумен Максим Галкин известен еще и как человек, неплохо разбирающийся в модных тенденциях.

Разумеется, к созданию гардероба Максима Галкина прикладывает руку его жена, известная певица Алла Пугачева.

Не так давно, например, Галкин выходил в свет в пиджаке, который для него выбирала и покупала сама Примадонна.

Даже находясь дома, Максим Галкин старается выглядеть стильно и подчеркнуто аккуратно. В Instagram он поделился кадрами, на которых предстал в обществе своих детей, близнецов Гарри и Лизы, на кухне замка.

Максим Галкин предложил наследникам поучаствовать в кулинарном поединке, главным дегустатором и судьей которого стал он сам.

Гарри и Лиза готовили салаты, а Максим Галкин оценивал их кулинарное мастерство. На кухне замка Максим Галкин предстал в водолазке модного в этом сезоне песочного оттенка и темно-синих джинсах.

Максим Галкин предстал с детьми Гарри и Лизой на кухне замка
Максим Галкин предстал с детьми Гарри и Лизой на кухне замка. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

В этом наряде он гармонично смотрелся в интерьере кухни замка, который выдержан в золотисто-синих тонах.

Что касается кулинарного баттла, то победителей в нем не было.

«Победила дружба! Это было одинаково вкусно», — сказал, отведав салаты, приготовленные Гарри и Лизой, Максим Галкин.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

 

Тэги

Алла ПугачеваВодолазкадеревня Грязьдизайн интерьеразамокМаксим Галкин