Вписался в интерьер: Галкин в водолазке песочного оттенка и темно-синих джинсах снял пробу с блюд на кухне замка

Популярный телеведущий и шоумен Максим Галкин известен еще и как человек, неплохо разбирающийся в модных тенденциях.

Разумеется, к созданию гардероба Максима Галкина прикладывает руку его жена, известная певица Алла Пугачева.

Не так давно, например, Галкин выходил в свет в пиджаке, который для него выбирала и покупала сама Примадонна.

Даже находясь дома, Максим Галкин старается выглядеть стильно и подчеркнуто аккуратно. В Instagram он поделился кадрами, на которых предстал в обществе своих детей, близнецов Гарри и Лизы, на кухне замка.

Максим Галкин предложил наследникам поучаствовать в кулинарном поединке, главным дегустатором и судьей которого стал он сам.

Гарри и Лиза готовили салаты, а Максим Галкин оценивал их кулинарное мастерство. На кухне замка Максим Галкин предстал в водолазке модного в этом сезоне песочного оттенка и темно-синих джинсах.

В этом наряде он гармонично смотрелся в интерьере кухни замка, который выдержан в золотисто-синих тонах.

Что касается кулинарного баттла, то победителей в нем не было.

«Победила дружба! Это было одинаково вкусно», — сказал, отведав салаты, приготовленные Гарри и Лизой, Максим Галкин.

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