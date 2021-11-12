Вышел первый трейлер продолжения сериала «Секс в большом городе»

HBO Max показал первый трейлер, пожалуй, самого ожидаемого сериала этого года.

Речь — о продолжении ставшей культовой истории о похождении трех подруг из Нью-Йорка — фильме «Секс в большом городе» с Сарой Джессикой Паркер в главной роли.

Объявлена и точная дата премьеры картины — это 9 декабря.

Фильм «И просто так…» расскажет о новых приключениях знаменитой теперь уже троицы. Повзрослевшие Кэрри, Миранда и Шарлотта продолжать покорять Манхеттен и удивлять поклонников сериала.

Стоит напомнить, что четвертую подругу Саманту в новом сериале под названием «И просто так…» зрители не увидят. Исполнительница ее роли, актриса Ким Кэтролл, отказалась сниматься в продолжении «Секса в большом городе».

Создатели сериала объявили, что первый сезон будет состоять из десяти эпизодов по полчаса каждый. И дали понять, что одним сезоном они точно не ограничатся.

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