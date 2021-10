Сара Джессика Паркер объявила, когда выйдет сериал-продолжение «Секса в большом городе»

5 октября потоковый сервис HBO Max опубликовал в Twitter ролик, в котором Сара Джессика Паркер объявила дату выхода сериала-продолжения «Секса в большом городе», который будет называться «И просто так…» (And just like that…). 56-летняя актриса сказала, что премьеру стоит ждать уже в декабре 2021 года, и отправила зрителям воздушный поцелуй из Нью-Йорка.

As part of the virtual launch event for #HBOMaxEurope, it was announced today that the highly anticipated Max Original series, @AndJustLikeThat, will debut on @HBOMax in December: https://t.co/eqrkihOGGC pic.twitter.com/Oi62jIC7Bo

— Inside HBO Max (@InsideHBOMax) October 5, 2021