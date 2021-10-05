Сара Джессика Паркер объявила, когда выйдет сериал-продолжение «Секса в большом городе»

5 октября потоковый сервис HBO Max опубликовал в Twitter ролик, в котором Сара Джессика Паркер объявила дату выхода сериала-продолжения «Секса в большом городе», который будет называться «И просто так…» (And just like that…). 56-летняя актриса сказала, что премьеру стоит ждать уже в декабре 2021 года, и отправила зрителям воздушный поцелуй из Нью-Йорка.

As part of the virtual launch event for #HBOMaxEurope, it was announced today that the highly anticipated Max Original series, @AndJustLikeThat, will debut on @HBOMax in December: https://t.co/eqrkihOGGC pic.twitter.com/Oi62jIC7Bo — Inside HBO Max (@InsideHBOMax) October 5, 2021

В видео также показали кадры со съемок нового сериала, в котором приняли участие Синтия Никсон и Кристин Дэвис. По сюжету, закадычные подруги Кэрри, Миранда и Шарлотта в возрасте 50 лет продолжают общаться и обсуждать друг с другом проблемы взаимоотношений с мужчинами.

Напомним, Ким Кэтролл (Саманта) не приминала участие в этом проекте. Вместо нее на экране появятся несколько новых актрис, которые сыграют героинь, соответствующих современности.

Первый сезон шоу будет состоять из десяти эпизодов по полчаса. Создатели сериала уже объявили, что замахнулись более, чем на один сезон.

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