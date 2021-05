Вместо Саманты в продолжении «Секса в большом городе» появится «бесполый» комик

Очень много было разговоров о том, кто заменит Саманту в сериале-продолжении «Секса в большом городе». Говорили о «цветных» женщинах или даже трансгендерах, чтобы разнообразить классический «белый» состав четырех подружек из Нью-Йорка. И вот какой в итоге баланс нашли создатели картины And Just Like That…

В новом сериале из 10 эпизодов с Сарой Джессикой Паркер, Синтией Никсон и Кристин Дэвис сыграет 45-летняя американская актриса и певица мексиканского происхождения Сара Рамирес, известная, прежде всего, по «Анатомии страсти». Однако ей достанется необычная роль. Ее персонажа зовут Че Диас — это комик, который ведет популярный подкаст, гостем которого часто становится Кэрри Брэдшоу. Говорить о том, мужчина это или женщина, — некорректно, так как персонаж запланирован как небинарный, то есть, вообще не причисляющий себя ни к одному полу.

«Че — большой человек с большим сердцем, чье возмутительное чувство юмора и прогрессивный человеческий взгляд на гендерные роли сделали их подкаст очень популярным», — описывает персонажа издание Deadline.

Добавим, что актриса выступает за права ЛГБТ-сообщества, но при этом уже почти 9 лет замужем за мужчиной. Съемки сериала And Just Like That… с 50-летними героинями «Секса в большом городе» планируется начать этим летом в Нью-Йорке.

