«Мчу в театр»: Лиза Арзамасова оставила трехмесячного сына ради выхода на сцену Театра наций

Актриса Лиза Арзамасова совмещает карьеру с заботами о недавно родившемся первенце.

Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова, недавно впервые ставшая мамой, не стала засиживаться в декрете.

Лиза Арзамасова ведет насыщенную жизнь: играет в театре, снимается в кино, посещает записи эфиров «Ледникового периода» — проекта, к созданию которого имеет прямое отношение ее супруг Ильи Авербух.

А в эту пятницу, двенадцатого ноября, Лиза Арзамасова вновь оставила маленького сына Левушку дома, чтобы выйти на театральные подмостки.

Актриса занята в спектакле по произведению Федора Достоевского и в этот вечер играет на сцене.

«Мчу в театр. Сегодня снова играем «Зимние заметки». До встречи!» — написала Лиза Арзамасова в микроблоге.

Поклонники Лизы восхищены ее способностью совмещать карьеру с заботами о маленьком сыне. С кем она во время игры в театре оставляет Леву, Лиза Арзамасова не уточняет.

«Тяжело совмещать материнство и работу, это труд! Отличного спектакля и, как всегда, добрейшего зрителя!», «Держу свои кулачки за вас, Лиза! Все будет отлично!», «Хорошего спектакля, Лизочка. Пусть все пройдет отлично», — высказались в Сети.

Напомним, сыну Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха 14 ноября исполнится три месяца. Малыш появился на свет в августе этого года.

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