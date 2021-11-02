«Поддерживаю, как могу»: Лиза Арзамасова и Илья Авербух станцевали на катке «Ледникового периода»

На Первом канале сейчас с успехом идет новый сезон шоу «Ледниковый период». Телезрители смотрят проект по телевизору по субботам, а записывают очередную программу заранее – по вторникам.

Актриса Лиза Арзамасова каждый раз сопровождает своего мужа Илью Авербуха, являющегося одним из создателей «Ледникового периода», во время записи шоу.

Пришла она на каток и на этот раз. Лиза Арзамасова не только наблюдает за происходящим со стороны. Она решила и сама выйти на лед.

В сторис микроблога Лиза Арзамасова поделилась видео, на котором запечатлено, как вместе с мужем она выделывает на льду красивые па.

«Поддерживаю, как могу», — подписала видео Лиза Арзамасова.

Напомним, проект «Ледниковый период» познакомил будущих супругов и родителей мальчика Льва Лизу Арзамасову и Илью Авербуха.

Правда, в момент участия в шоу Лизе Арзамасовой было всего пятнадцать лет, и Илья Авербух не увидел в ней потенциальную жену.

Он лишь восхищался очаровательной девочкой, а полюбил Авербух Арзамасову десять лет спустя, когда они случайно встретились на одном мероприятии.

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