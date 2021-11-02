«Надеюсь, на этом не остановимся»: Илья Авербух хочет еще детей от Лизы Арзамасовой

Прославленный фигурист и продюсер ледовых шоу Илья Авербух признался, что одного ребенка им с Лизой Арзамасовой явно мало.

Известный фигурист, бизнесмен и автор ледовых шоу Илья Авербух дал большое интервью Карену Адамяну «50 вопросов. Спорт», которое вышло на Premier.

В нем он, в частности, рассказал о личной жизни, своей любви к жене Лизе Арзамасовой и маленьком сыне Леве.

Илья Авербух дал понять, что ребенок появился в их паре незапланировано, что нисколько не отменяет безграничной любви к нему и счастья по поводу его появления на свет.

«Я так счастлив, что действительно очень быстро на свет появился Лев Ильич наш. Очень рад и надеюсь, что мы на этом не остановимся», — поделился Илья Авербух.

Стоит отметить, что и Лиза Арзамасова призналась, что события в ее жизни произошли очень стремительно.

Еще каких-то два года назад она и подумать не могла, что скоро выйдет замуж, а через какое-то время уже будет мамой маленького сына.

Напомним, первенец Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха появился на свет в августе этого года. Сейчас наследнику звездной пары два с половиной месяца.

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