«У Лизы свой круг общения, в который я не втискиваюсь»: Авербух высказался о большой разнице в возрасте с молодой женой

Илья Авербух рассказал о нюансах сосуществования с возлюбленной, которую он старше больше, чем на двадцать лет.

Илья Авербух и Лиза Арзамасова считаются одной из самых крепких и органичных пар российского шоу-бизнеса.

Супруги уверяют, что большая разница в возрасте не доставляет им никакого дискомфорта, поскольку они созданы друг для друга и имеет общие интересы и взгляды.

Илья Авербух старше своей жены Лизы Арзамасовой на двадцать один год. Во время интервью Карену Адамяну «50 вопросов. Спорт», которое вышло на PREMIER, Илья Авербух признался, что у его жены Лизы Арзамасовой есть свой круг общения.

«Между нами нет никакой пропасти. Есть одно единое дыхание. При этом у Лизы есть свой круг общения, ее мир, в который я не пытаюсь втиснуться. Нам очень органично и хорошо. Конечно, жизнь не бесконечна, поэтому дает ту грань, что я ценю каждый день», — поделился Илья Авербух.

Продюсер ледовых шоу признался, что был очарован Лизой Арзамасовой еще в тот момент, когда она участвовала в «Ледниковом периоде» 15-летней девочкой. Ну а всерьез полюбил десять лет спустя уже взрослую, 25-летнюю девушку Лизу Арзамасову.

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