Воры обчистили особняк экс-резидента Comedy Club Тимура Родригеза в подмосковном поселке Глухово

Неприятный инцидент произошел с известным комиком, экс-резидентом Comedy Club Тимуром Родригезом.
Особняк Тимура Керимова, как на самом деле зовут Тимура Родригеза, обчистили воры.
В дом комика в подмосковной деревне Глухово злоумышленники пробрались в те дни, пока Родригез с женой путешествовал по Италии.
Как сообщается, преступники отжали дверь на террасе первого этажа особняка, принадлежащего звезде, проникли в дом и вынесли все, что плохо лежало.
Добычей злоумышленников стала круглая сумма денег в рублях и валюте. Преступники забрали 45 тысяч долларов, 400 тысяч рублей наличными и драгоценности, сумма которых не называется.
Как сообщает телеграм-канал Mash, Тимур Родригез, вернувшись из путешествия, сразу же отправился в полицию и написал заявление о краже.
Возбуждено уголовное дело. Злоумышленников ищут.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.