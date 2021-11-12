Воры обчистили особняк экс-резидента Comedy Club Тимура Родригеза в подмосковном поселке Глухово

Известный шоумен Тимур Родригез обратился с заявлением в полицию.

Неприятный инцидент произошел с известным комиком, экс-резидентом Comedy Club Тимуром Родригезом.

Особняк Тимура Керимова, как на самом деле зовут Тимура Родригеза, обчистили воры.

В дом комика в подмосковной деревне Глухово злоумышленники пробрались в те дни, пока Родригез с женой путешествовал по Италии.

Как сообщается, преступники отжали дверь на террасе первого этажа особняка, принадлежащего звезде, проникли в дом и вынесли все, что плохо лежало.

Добычей злоумышленников стала круглая сумма денег в рублях и валюте. Преступники забрали 45 тысяч долларов, 400 тысяч рублей наличными и драгоценности, сумма которых не называется.

Как сообщает телеграм-канал Mash, Тимур Родригез, вернувшись из путешествия, сразу же отправился в полицию и написал заявление о краже.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленников ищут.

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