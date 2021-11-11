«Ко Дню рождения КВН с опозданием»: как Павел Воля и Тимур Родригез выглядели в юности

Шоумен Тимур Родригез в Instagram разместил несколько уникальных кадров, на которых он запечатлен со своим другом и коллегой Павлом Волей. На снимках они еще совсем юные в родной Пензе, а также на гастролях.

«Ко Дню Рождения КВН с опозданием. На первом фото — Павел Воля в роли Дзержинского, я — сами знаете кого. Это был обожаемый нами СТЭМ для финала Первой Лиги в Рязани. Если у кого есть видео, дайте знать!» Тимур Родригез

Также Тимур Родригез представил еще несколько уникальных кадров. Так, на одном из них можно увидеть КВН в Пензе перед отъездом в Москву на игру Высшей лиги. В центре все те же действующие лица — Воля и Родригез.

Напомним, что Павел Воля и Тимур Родригез начинали вместе свой творческий путь к успеху в Пензе. Сегодня они очень популярные и востребованные шоумены.

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