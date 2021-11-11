Сухая кожа: что делать
Видео
Девочки выросли: кем стали актрисы сериала «Папины дочки»
Видео

«Ко Дню рождения КВН с опозданием»: как Павел Воля и Тимур Родригез выглядели в юности

В Сети появились уникальные кадры из прошлого.

«Ко Дню рождения КВН с опозданием»: как Павел Воля и Тимур Родригез выглядели в юности
Павел Воля. Фото: Globallookpress.com

Шоумен Тимур Родригез в Instagram разместил несколько уникальных кадров, на которых он запечатлен со своим другом и коллегой Павлом Волей. На снимках они еще совсем юные в родной Пензе, а также на гастролях.

Павел Воля и Тимур Родригез
Павел Воля и Тимур Родригез. Фото: instagram.com/trodriguezzz/

«Ко Дню Рождения КВН с опозданием. На первом фото — Павел Воля в роли Дзержинского, я — сами знаете кого. Это был обожаемый нами СТЭМ для финала Первой Лиги в Рязани. Если у кого есть видео, дайте знать!»

Тимур Родригез
Павел Воля и Тимур Родригез
Павел Воля и Тимур Родригез. Фото: instagram.com/trodriguezzz/

Также Тимур Родригез представил еще несколько уникальных кадров. Так, на одном из них можно увидеть КВН в Пензе перед отъездом в Москву на игру Высшей лиги. В центре все те же действующие лица — Воля и Родригез.

Напомним, что Павел Воля и Тимур Родригез начинали вместе свой творческий путь к успеху в Пензе. Сегодня они очень популярные и востребованные шоумены.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале

Тэги

Павел ВоляПензаРязаньТимур РодригезТимур Родригез последние новости