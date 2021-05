«Шатунова, Аллегрову и Мерлина Мэнсона не предлагать!»: судья «Маски» Родригез рассказал о дуэте со Змеей

Как только закончился второй сезон «Маски» на телеканале НТВ, многочисленные поклонники, а вместе с ними и жюри и участники, затосковали по шоу. Утешение нашлось довольно скоро: продюсеры проекта не стали держать в секрете, что в этом году снова порадуют фанатов праздничным выпуском в Новый год.

В предвкушении новой сказки с интригами и сюрпризами Тимур Родригез, один из членов жюри, поведал своим подписчикам в микроблоге, что в грядущем спецвыпуске будет петь дуэтом с финалисткой второго сезона Змеей. И попросил поклонников о помощи.

«Я прошу вас написать, какую песню вы хотели бы услышать в нашем исполнении. Шатунова, Аллегрову и Мерлина Мэнсона не предлагать!», — подчеркнул артист.

Поклонники обрадовались известию и стали предлагать свои варианты песни, которую хотели бы услышать в исполнении любимых артистов. В основном, выбирали зарубежные хиты.

«Enrique Iglesias, Whitney Houston — Could I Have This Kiss Forever», «LP «Lost on you», «Дуэт Эроса Ромазотти и Шер», «Это должна быть какая-то сильная песня на английском языке», «Limp Bizkit — Behind blue eyes», «Из фильма «Звезда родилась». Будет классно!», «listen to your heart» Roxette», «У Вас, Тимур, глубокие музыкальные познания, прекрасный вкус и сногсшибательные вокальные данные и артистизм. Мы Вам доверяем», — заметил кто-то.

