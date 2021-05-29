«Может, он и маленький, но талант очень высокий»: Павел Воля высмеял Тимура Родригеза за рост

Шоумен Павел Воля в эфире Comedy Club на канале ТНТ высмеял своего друга шоумена Тимура Родригеза за его невысокий рост. Во время одной из сценок он рассказал о зарплате аргентинского футболиста Лионеля Месси. Спортсмен получает 555 миллионов евро за четыре года.

«Во мне, конечно, говорит зависть. Никогда мне не видать таких денег. Зато я могу посмотреть на него и сказать: «Зато ты маленький. Коротышка ты, коротышка». Хотя бы так я могу оправдать эту ситуацию. А Тимур Родригез даже этого не может сделать. Любой может побить Месси, кроме Тимура Родригеза, конечно». Павел Воля

Как отметил Воля, аргентинцу платят 400 тысяч евро каждый день. «Играет – не играет. Яблочный спас, среда. Получи деньги. День рождения Родригеза. Хрен, Родригезу. Все деньги Месси. Я уверен, что сейчас где-то бедный Родригез сидит и говорит: «Воля, хватит меня использовать в своих шутках. В конце концов я знаю, где ты живешь. Я найду подъезд, поставлю коробку. Я позвоню в домофон. А когда окажусь в лифте, то дождусь взрослого. Позвоню тебе в дверь и буду прыгать перед глазком пока ты меня не заметишь. А когда откроется дверь, то я скажу: «Роберт, батя дома. Передай ему привет от меня». На самом деле я люблю Родригеза. Давно его не видел. Может он и маленький, но талант очень высокий», — сказал Воля.

Напомним, что рост Тимура Родригеза, как он утверждает, 172 сантиметра. При этом поклонники считают, что он лукавит. Его рост, как они думают, не выше 165 сантиметров.

Смотрите также: