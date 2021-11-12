Пока дочь спит: Тата Блюменкранц из «Дома-2» устроила зажигательные танцы в ванной в шелковой пижаме

Экс-участница реалити-шоу Тата Блюменкранц показала, что находится в отличной форме.

Бывшая участница «Дома-2» Тата Блюменкранц поделилась зажигательным видео в сторис микроблога.

Такой контент у нее увидишь нечасто! Тата Блюменкранц, как правило, обожает постить собственные монологи или показывать дочку Бетти.

На этот раз Тата Блюменкранц напрочь разрушила шаблоны. Уложив Бетти спать, она отправилась в ванную комнату и такое там творила!

Одетая в шелковую пижаму, Тата Блюменкранц выписывала танцевальные па под музыку, которая была слышна только ей. Ведь Бетти уже спала, а значит, шуметь нельзя.

«Ну, все, ребенок спит. Можно и попеть без звука», — подписала видео Таты Блюменкранц.

Коротенькие шортики от пижамы оголили стройные ножки Таты. А рубашку она завязала под грудью, обнажив плоский животик.

Напомним, Тата Блюменкранц после развода с мужем Валерой Блюменкранцем одна воспитывает дочку Бетти.

Папа девочки живет в Санкт-Петербурге и иногда приезжает в Москву ради встреч с наследницей и бывшей женой, что нервирует его нынешнюю супругу Анну Левченко.

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