«Сюрприз для доченьки»: Тата Блюменкранц купила крутую игрушку Бетти, чтобы исполнить ее мечту

Экс-участница «Дома-2» Тата Блюменкранц родила дочку Беатрису в браке с Валерой Блюменкранцем.

Их союз просуществовал совсем недолго. После развода Тата Блюменкранц одна растит дочку, а папа девочки Валерий Блюменкранц иногда навещает малышку.

Специально для этого он приезжает в Москву из Санкт-Петербурга, где живет с новой женой Аней Левченко и сыном Давидом.

Тата Блюменкранц старается все делать для того, чтобы четырехлетняя Бетти не чувствовала себя обделенной родительской любовью.

Она много времени проводит с малышкой, покупает ей красивую одежду, чтобы Бетти чувствовала себя маленькой принцессой, и делает дорогие подарки.

В сторис микроблога Тата Блюменкранц показала, какие игрушки купила для дочки в «Детском мире».

«Я купила своему маленькому дизайнеру вот такую швейную машинку и набор для шитья. Сейчас принесу ей домой. Она обрадуется. Бетти вчера первый раз в жизни сказала, кем она хочет быть. Дизайнером. Вот дизайнеру купили крутую машинку», — говорит Тата Блюменкранц за кадром.

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