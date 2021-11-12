Как одеться на новогодний корпоратив
Видео
Готовимся к Новому году: расхламление квартиры без страданий
Видео

Вера Сотникова призналась экстрасенсу, почему не родила второго ребенка

Новый выпуск «Битвы экстрасенсов» посвящен материнству.

Вера Сотникова призналась экстрасенсу, почему не родила второго ребенка
Участники «Битвы экстрасенсов» должны будут определить многодетную мать. Фото: канал ТНТ.

В новом выпуске «Битвы экстрасенсов» участники проекта будут искать многодетную мать (13 детей!) среди шести обычных женщин. Отличается ли ее энергетика от других — зрители узнают в субботу, 13 ноября.

Во время испытания ясновидящие раскроют родительские истории всех женщин, пришедших на съемки программы: кто из них придерживается чайлдфри, а с чьим ребенком произошла трагедия.

Один из самых ярких эпизодов выпуска — участие экстрасенса Линды Хевард-Миллс. Она доведет до слез героинь выпуска, расплачется сама и даже выведет на откровение ведущую испытания Веру Сотникову. В разговоре с ясновидящей актриса признается, почему не родила второго ребенка и смирилась с тем, что детей у нее больше не будет.

За подробностями смотрите «Битва экстрасенсов» 13 ноября в 19:30 на канале ТНТ.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

«Битва экстрасенсов»Вера Сотниковаматеринствомногодетная матьТНТэкстрасенсы