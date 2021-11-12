Вера Сотникова призналась экстрасенсу, почему не родила второго ребенка

В новом выпуске «Битвы экстрасенсов» участники проекта будут искать многодетную мать (13 детей!) среди шести обычных женщин. Отличается ли ее энергетика от других — зрители узнают в субботу, 13 ноября.

Во время испытания ясновидящие раскроют родительские истории всех женщин, пришедших на съемки программы: кто из них придерживается чайлдфри, а с чьим ребенком произошла трагедия.

Один из самых ярких эпизодов выпуска — участие экстрасенса Линды Хевард-Миллс. Она доведет до слез героинь выпуска, расплачется сама и даже выведет на откровение ведущую испытания Веру Сотникову. В разговоре с ясновидящей актриса признается, почему не родила второго ребенка и смирилась с тем, что детей у нее больше не будет.

За подробностями смотрите «Битва экстрасенсов» 13 ноября в 19:30 на канале ТНТ.

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