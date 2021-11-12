«Замерли в восторге!»: Хромченко показала одежду, которая моментально стройнит

На «Модном приговоре» подобрали удачный комплект для крупной гостьи шоу.

На шоу Первого канала «Модный приговор» для корпулентной гостьи проекта подобрали комплект, благодаря которому она стала выглядеть намного стройнее.

«Все женщины параметров нашей героини замерли в восторге! Потому что силуэт стал легче, наша героиня немедленно омолодилась. Наша героиня выглядит гораздо более стройной и высокой, несмотря на то что она на плоской подошве. И посмотрите, какая она, оказывается, красавица!» — прокомментировала лук Эвелина Хромченко.

Визуальная стройность комплекта была достигнута за счет нескольких деталей. Во-первых, V-образной горловины на платье, которая сразу же вытягивает шею. Во-вторых, шарфа, расположенного на плече, который создает вертикаль.

В-третьих, распахнутого плаща и контрастного темного платья, за счет которого фигура сразу приобрела компактность. И в-четвертых, платье имело диагональные линии, которые отвлекают от полноты.

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