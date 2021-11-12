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«Замерли в восторге!»: Хромченко показала одежду, которая моментально стройнит

На «Модном приговоре» подобрали удачный комплект для крупной гостьи шоу.

«Замерли в восторге!»: Хромченко показала одежду, которая моментально стройнит
Эвелина Хромченко. Фото: Global look press

На шоу Первого канала «Модный приговор» для корпулентной гостьи проекта подобрали комплект, благодаря которому она стала выглядеть намного стройнее.

Аутфит с эффектом стройности. Кадр из шоу Первого канала «Модный приговор»

«Все женщины параметров нашей героини замерли в восторге! Потому что силуэт стал легче, наша героиня немедленно омолодилась.

Наша героиня выглядит гораздо более стройной и высокой, несмотря на то что она на плоской подошве. И посмотрите, какая она, оказывается, красавица!» — прокомментировала лук Эвелина Хромченко.

Визуальная стройность комплекта была достигнута за счет нескольких деталей. Во-первых, V-образной горловины на платье, которая сразу же вытягивает шею. Во-вторых, шарфа, расположенного на плече, который создает вертикаль.

В-третьих, распахнутого плаща и контрастного темного платья, за счет которого фигура сразу приобрела компактность. И в-четвертых, платье имело диагональные линии, которые отвлекают от полноты.

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Модный приговорчто модноЭвелина Хромченко