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Главный тренд осени: Утяшева после совета Хромченко облачилась в красное двубортное пальто с мягким поясом

В этом сезоне, заверила Эвелина Хромченко, именно такие модели должны привлечь модниц.

Главный тренд осени: Утяшева после совета Хромченко облачилась в красное двубортное пальто с мягким поясом
Ляйсан Утяшева. Фото: instagram.com/liasanutiasheva/

Ляйсан Утяшева отметилась на прогулке по Мадриду в красном двубортном пальто с мягким поясом и металлическими пуговицами. Оно имело свободный силуэт, который позволял чувствовать себя комфортно во время променада.

Ляйсан Утяшева. Фото: instagram.com/liasanutiasheva/

Именно такие ярко-красные пальто Эвелина Хромченко назвала на шоу Первого канала «Модный приговор» в числе главных трендов осени.

В числе модных головных уборов осени стилист отмечала берет, напоминающий бескозырку, бейсболку, похожую на каскетку, бушлат, дутый платок.

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