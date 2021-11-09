Моментально омолодила образ: Нетребко предстала в концертном зале в брюках с открытыми лодыжками

Анна Нетребко выбрала для своего отпуска Америку, в основном звезда оперы проводит время в Нью-Йорке, посещая представления на Бродвее.

В личном блоге артистка поделилась кадрами из концертного зала, где она запечатлелась с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго. Звезда примерила в свет нежно-розовый объемный джемпер и брюки того же цвета, но тоном темнее с открытыми лодыжками.

Укороченные модели советовала дамам корпулентных форм Эвелина Хромченко, которая уверена, что они моментально облегчают образ и омолаживают его. Кюлоты, по словам ведущей «Модного приговора» на Первом канале, по-прежнему актуальны. Впрочем широкие брюки в пол тоже в тренде.

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